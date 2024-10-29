Безумную сумму пытаются отсудить российские СМИ у Google

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17 російських телеканалів вимагають від Google загалом 2 ундетиліонів рублів через блокування їхніх акаунтів на відеохостингу YouTube.

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Така сума штрафу розглядалася на засіданні російського суду 28 жовтня. Про це повідомляє російське агентство «РБК» з посиланням на інформовані джерела.

Вказаний штраф російський суд призначив Google через те, що компанія не виконала вимоги поновити акаунти російських медіа на YouTube (відеохостинг належить Google), — зазначає видання.

Потерпілими як треті особи у справі проходять телеканали «Звезда», «Первый канал», ВГТРК (телеканали «Россия 1», «Россия 24» та інші), «Парламентское телевидение», «Москва Медиа», «ТВ-Центр», НТВ, «ГПМ Развлекательное телевидение», «Общественное телевидение России», «Телеканал 360», «ТРК Петербург», «Фонд православного телевидения», «Национальный спортивный телеканал», «Технологическая компания Центр», а также ІП Сімоньян М. С., що представляє YouTube-канал російської пропагандистки Маргариты Сімоньян.

Суди російських медійних компаній з Google почалися у 2020 році після того, як YouTube заблокував акаунти телеканалу «Царьград» та РІА ФАН «у зв’язку з порушеннями законодавства про санкції та правила торгівлі» — власники цих ресурсів перебувають під санкціями США з 2014 року).

Згодом, зокрема з початком повномасштабного вторгнення рф в Україну було заблоковано акаунти всіх російських держканалів.

За всіма цими позовами російський суд раніше зобов’язав Google відновити облікові записи ЗМІ на YouTube, а у разі невиконання вимог — стягнути неустойку.

Якщо рішення суду не буде виконано протягом дев’яти місяців з моменту набрання ним чинності, за кожен день невиконання нараховується штраф у розмірі 100 тис. руб. Сума подвоюється щотижня, доки рішення не буде виконано, без обмеження загальної суми штрафу, — зазначає видання. — Інший учасник процесу розповів, що у вересні загальний розмір штрафу складав майже 13 дециліонів (одиниця із 33 нулями).

Джерело: «РБК»