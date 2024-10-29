Снова без аттестации и НМТ по четырем предметам - Рада приняла законопроект

https://racurs.ua/n200703-snova-bez-attestacii-i-nmt-po-chetyrem-predmetam-rada-prinyala-zakonoproekt.html

Ракурс

Випускні іспити в школах для учнів 4, 9 та 11 класів у 2025 році знову скасують, а вступники складатимуть НМТ з чотирьох предметів, як і цього року.

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Верховна Рада 29 жовтня ухвалила за основу і в цілому законопроєкт № 12053 щодо державної підсумкової атестації та вступної кампанії 2025 року. За таке рішення у залі знайшлося 258 голосів.

Про це повідомив народний депутат від фракції «Слуга народу», заступник голови Комітету ВР з питань освіти, науки та інновацій Сергій Колебошин.

У 2025 році національний мультипредметний тест збереже цьогорічну структуру і складатиметься з чотирьох предметів — три обовʼязкові: українська мова, математика та історія України та один предмет на вибір, — уточнив парламентар.

Крім того, учні 4-х, 9-х та 11-х класів для отримання свідоцтва досягнень або свідоцтва про здобуття базової чи повної середньої освіти не повинні складати ДПА в наступному році.

Таке рішення щодо ДПА Рада ухвалювала, як у часи коронавірсної епідемії, так і у три роки повномасштабної війни.

Серед чотирьох предметів НМТ-2025 три будуть обов’язковими («Українська мова», «Математика», «Історія України») та один на вибір («Іноземна мова», «Біологія», «Географія», «Фізика», «Хімія», «Українська література»).