Минобороны Румынии предлагает сбивать беспилотники, нарушающие воздушное пространство страны

https://racurs.ua/n200704-minoborony-rumynii-predlagaet-sbivat-bespilotniki-narushauschie-vozdushnoe-prostranstvo-strany.html

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Міноборони Румунії підготувало проєкт закону, який дозволяє збивати безпілотники, що порушують повітряний простір країни.

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При цьому запропоновані проектом заходи є поступовими: від встановлення місцезнаходження та ідентифікації літального апарату до спроб контакту, перехоплення та попереджувальних пострілів.

Пілотовані літаки, що залітають без дозволу, можуть бути знищені тільки в тому разі, якщо вони здійснять атаку або агресивно відреагують на перехоплення.

Безпілотні літальні апарати, найчастіше дрони, можуть бути знищені, нейтралізовані або взяті під контроль залежно від рівня загрози. Знищення — це крайній захід.

Союзні системи, що перебувають у Румунії, також можуть брати участь у будь-яких діях, відповідно до договорів про колективну оборону з НАТО і членами ЄС.