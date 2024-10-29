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Ракурс
Минобороны Румынии предлагает сбивать беспилотники, нарушающие воздушное пространство страны

Минобороны Румынии предлагает сбивать беспилотники, нарушающие воздушное пространство страны

29 окт 2024, 16:04
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Міноборони Румунії підготувало проєкт закону, який дозволяє збивати безпілотники, що порушують повітряний простір країни.


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При цьому запропоновані проектом заходи є поступовими: від встановлення місцезнаходження та ідентифікації літального апарату до спроб контакту, перехоплення та попереджувальних пострілів.

Пілотовані літаки, що залітають без дозволу, можуть бути знищені тільки в тому разі, якщо вони здійснять атаку або агресивно відреагують на перехоплення.

Безпілотні літальні апарати, найчастіше дрони, можуть бути знищені, нейтралізовані або взяті під контроль залежно від рівня загрози. Знищення — це крайній захід.

Союзні системи, що перебувають у Румунії, також можуть брати участь у будь-яких діях, відповідно до договорів про колективну оборону з НАТО і членами ЄС.

Источник: Ракурс


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