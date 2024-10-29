Украинцам будут выдавать деньги на дрова и уголь

https://racurs.ua/n200715-ukraincam-budut-vydavat-dengi-na-drova-i-ugol.html

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Вразливим групам українців надаватимуть додаткову допомогу на придбання дров або вугілля для опалення оселі.

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Про це повідомило Міністерство соціальної політики після підписання Меморандуму для забезпечення виплат на тверде паливо для обігріву взимку. Його уряд уклав з Агентствм ООН у справах біженців. Фінансуватимуть програму переважно коштом державного бюджету. Частину суми — 30 мільйонів доларів — надасть ООН.