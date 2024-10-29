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Украинцам будут выдавать деньги на дрова и уголь
Украинцам будут выдавать деньги на дрова и угольhttps://racurs.ua/n200715-ukraincam-budut-vydavat-dengi-na-drova-i-ugol.htmlРакурс
Вразливим групам українців надаватимуть додаткову допомогу на придбання дров або вугілля для опалення оселі.
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Про це повідомило Міністерство соціальної політики після підписання Меморандуму для забезпечення виплат на тверде паливо для обігріву взимку. Його уряд уклав з Агентствм ООН у справах біженців. Фінансуватимуть програму переважно коштом державного бюджету. Частину суми — 30 мільйонів доларів — надасть ООН.
Планують забезпечити паливом 500 тисяч домогосподарств, які не мають доступу до централізованого опалення та не використовують ані газ, ані електрику для обігріву помешкань. Зокрема, програма розрахована на літніх людей, сімей із дітьми та осіб з інвалідністю.
Програма спрямована на підтримку домогосподарств, які не мають доступу до централізованого опалення та не використовують газ чи електроенергію для обігріву помешкань. Розмір виплат розраховуватиметься індивідуально, залежно від рівня доходів домогосподарств, — ідеться у повідомленні міністерства.
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