Більшість солдат КНДР у росії — юнаки до 20 років.

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Про це написало видання The Wall Street Journal з посиланням на дані розвідки Південної Кореї

Хоч їхній бойовий досвід обмежений, вони вже пройшли базову бойову підготовку у «штурмовому корпусі», що надає їм певний рівень боєздатності, кажуть у розвідці.

Пентагон 29 жовтня підтвердив присутність «невеликої кількості» солдатів КНДР у Курській області, пише «Радіо Свобода».

Зі слів речника Міноборони США Патріка Райдера, наразі є ознаки, що росіяни можуть використати їх у ролі піхотинців.

Райдер підкреслив, що немає жодних обмежень на використання американської зброї проти північнокорейських військ.

Президент Південної Кореї Юн Сук Йоль заявив у вівторок, що південнокорейська делегація відвідає Україну цього тижня, щоб поділитися інформацією про відправку військ КНДР до рф та обговорити подальшу співпрацю.