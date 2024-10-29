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Ким послал путину 20-летних солдат, - The Wall Street Journal
Ким послал путину 20-летних солдат, — The Wall Street Journalhttps://racurs.ua/n200723-kim-poslal-putinu-20-letnih-soldat-the-wall-street-journal.htmlРакурс
Більшість солдат КНДР у росії — юнаки до 20 років.
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Про це написало видання The Wall Street Journal з посиланням на дані розвідки Південної Кореї
Хоч їхній бойовий досвід обмежений, вони вже пройшли базову бойову підготовку у «штурмовому корпусі», що надає їм певний рівень боєздатності, кажуть у розвідці.
Пентагон 29 жовтня підтвердив присутність «невеликої кількості» солдатів КНДР у Курській області, пише «Радіо Свобода».
Зі слів речника Міноборони США Патріка Райдера, наразі є ознаки, що росіяни можуть використати їх у ролі піхотинців.
Райдер підкреслив, що немає жодних обмежень на використання американської зброї проти північнокорейських військ.
Президент Південної Кореї Юн Сук Йоль заявив у вівторок, що південнокорейська делегація відвідає Україну цього тижня, щоб поділитися інформацією про відправку військ КНДР до рф та обговорити подальшу співпрацю.
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