В США подожгли ящики для голосования, сгорели сотни бюллетеней

https://racurs.ua/n200726-v-ssha-podojgli-yaschiki-dlya-golosovaniya-sgoreli-sotni-bulleteney.html

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Представники виборчих комісій у Портленді та Ванкувері заявили про підпал скриньок, у які збирають голоси американців за президента США.

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Як пише CNN, згоріли сотні бюлетенів. Правоохоронці заявили, що на місцях знайшли запалювальні пристрої із написом «Звільніть Газу».

Портленд та Ванкувер розташовані неподалік на північному заході США.

Пожежі сталися у понеділок, 28 жовтня. Поліція ідентифікувала «підозрілий автомобіль» olvo S-60 2001−2004 років біля пожежі в Портленді. Його шукають.

29 жовтня видання New York Times із посиланням на двох представників правоохоронних органів писало, що запалювальні пристрої в обох місцях пожеж мали напис «Звільніть Газу». CNN звернулось до поліції обох штатів, там їм це не підтвердили і сказали, що докази відправили на експертизу.

Речник поліції Портленда Майк Беннер сказав, що докази — запалювальні пристрої, знайдені біля виборчих скриньок — свідчать про те, що пожежі пов’язані між собою, а також з третім подібним інцидентом 8 жовтня, що стався у Ванкувері — тоді спробували підпалити виборчу скриньку.

За словами голови Джесіки Веги Педерсон, урну для голосування в Портленді вже замінили, а правоохоронні органи округу Малтнома та Ванкувера, штат Вашингтон, планують посилити патрулювання урн для голосування в цьому районі.

Вибори у США заплановані на 5 листопада. Основні конкуренти — колишній президент США Дональд Трамп (Республіканська партія) та чинна віцепрезидентка Камала Гарріс (Демократична партія).