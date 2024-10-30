Будущий еврокомиссар по обороне будет готовить ЕС к "самому экстремальному военному развитию"

https://racurs.ua/n200728-buduschiy-evrokomissar-po-oborone-budet-gotovit-es-k-samomu-ekstremalnomu-voennomu-razvitiu.html

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Майбутній єврокомісар з оборони готуватиме ЄС до «найекстремальнішого військового розвитку».

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Номінований на пост комісара Європейського Союзу з питань оборони Андрюс Кубілюс вважає, що Європа повинна бути готовою до будь-якої військової агресії — і цією підготовкою він займатиметься на посаді.

Кубілюс акцентував, що московія, яка розпочала неспровоковану загарбницьку війну проти України, переспрямовує власну економіку на військові рейки. Ця обставина потребує консолідації зусиль та політичної ініціативи від європейської спільноти.

На його думку, наразі Європі потрібно робити більше кроків задля збільшення оборонного виробництва.

Раніше Кубілюс також розповідав, що росія дійсно розбудовує воєнну економіку, і це вимагає дуже чіткої політичної ініціативи ЄС.

Фрагментація європейської оборони робить весь Євросоюз слабкішим, ніж ми всі хотіли б його бачити.

Він переконував, що український ВПК треба швидко інтегрувати в європейську оборонну промисловість, а Європа має дбати про те, щоб оборонятися своїми руками.

ЄС може привнести у безпеку додану вартість як для країн-членів, так і для самого НАТО, тому що ми маємо потужності, яких немає у НАТО. Україна має, напевно, найпотужніші військові спроможності серед європейських демократій.