Новым генсеком правящей партии Германии стал соратник Шредера

https://racurs.ua/n200731-novym-gensekom-pravyaschey-partii-germanii-stal-soratnik-shredera.html

Ракурс

Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) очолює коаліцію, що керує зараз у ФРН. Соціал-демократом є і канцлер Олаф Шольц. Після початку війни в Україні низка членів СДПН намагалася виключити екс-канцлера Герхарда Шредера з партії за дружбу з владіміром путіним. Але цього їм не вдалося здійснити.

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Тепер новим генсеком СДПН став 55-річний Маттіас Мірш — соратник Шредера. Мірш очолював відділення партії в Ганновері — там, де розпочинав кар'єру екс-канцлер. У квітні новий генсек став одним із небагатьох соціал-демократів, хто відвідав ювілей Шредера. На пряме запитання журналу Stern, чи є місце російському лобісту у лавах СДПН, новий лідер партії відповів ствердно.

Ми мали два розгляди проти Герхарда Шредера. Обидва підтвердили, що його поведінка не завдавала шкоди партії. Справа закрита з юридичного погляду, — сказав Мірш. — Я можу цінувати досягнення всього його життя в цілому, особливо як голова Ганноверського відділення, навіть якщо в мене є фундаментально інший погляд на Путіна і напад на Україну.

Хвалебні вислови Мірша про Шредера вже оцінили у проросійській ультраправій партії «Альтернатива для Німеччини».