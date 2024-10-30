Полиция несколько раз воспользовалась услугами секс-работниц, чтобы разоблачить бордель в Киеве

https://racurs.ua/n200739-policiya-neskolko-raz-vospolzovalas-uslugami-seks-rabotnic-chtoby-razoblachit-bordel-v-kieve.html

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У Києві представники поліції кілька разів скористалися послугами секс-працівниць, щоб викрити бордель.

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Зазначається, що у Києві до чотирьох років позбавлення волі засудили трьох сутенерок. За даними суду, підозрюваними є громадянка Грузії та двоє українок. Вони організували бордель, де надавалися сексуальні послуги клієнтам, пише ТСН.

За матеріалами справи відомо, що від вересня до жовтня 2022 року представник поліції під час слідчого експерименту тричі займався сексом з повіями та заплатив за це 4,5 тис. грн.

У листопаді 2022 року ще один представник поліції скористався послугами секс-працівниць, заплативши за це 1,6 тис. грн.

У січні 2023 року ще два представники поліції провели «слідчі експерименти» та зайнялись сексом з повіями. За це вони заплатили 2 та 5 тис. грн.

Після цього підозрюваних затримала поліція.

Суд проаналізував матеріали справи та визнав усіх трьох жінок винними за ч. 2 ст. 303 Кримінального Кодексу України. Цей вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.