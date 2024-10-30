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В Тернопольской области восемь детей отравились грибами
Восемь детей и один взрослый отравились грибами на Тернопольщине — Минздравhttps://racurs.ua/n200753-vosem-detey-i-odin-vzroslyy-otravilis-gribami-na-ternopolschine-minzdrav.htmlРакурс
У Тернопільській області восьмеро дітей та один дорослий отруїлися грибами.
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Про це сьогодні, 30 жовтня, повідомила прес-служба ДСНС.
Зазначається, що сьогодні до реанімаційного відділення Тернопільської обласної дитячої лікарні із діагнозом «отруєння грибами» було госпіталізовано сімох неповнолітніх дітей з однієї сім’ї.
Усі вони — мешканці Чортківського району. Шестеро перебували у важкому, й одна — однорічна — у задовільному стані. Діти вживали дикорослі гриби, — розповіли у МОЗ.
За кілька годин двох госпіталізованих (2007 та 2021 років народження) транспортували до медзакладу Львова, ще п’ятьох (2011, 2013, 2016, 2017 та 2020 років народження) — перевозять до «Охматдиту».
Ще одну дитину, яка гостювала у сім’ї, транспортують в Тернопільську обласну дитячу лікарню, вона перебуває у важкому стані. Також постраждав один дорослий, який нагодував грибами дітей. Це — чоловік 1965 р.н. У важкому стані його госпіталізували до однієї з міських лікарень, — зазначили в МОЗ.
У МОЗ наголошують, що найбезпечніше — відмовитися від споживання дикорослих грибів.
Найкраще — вживати ті, що вирощують у промисловий спосіб, — наголосили у відомстві.
В разі підозри на отруєння грибами, міністерство рекомендує вдатися до таких дій:
- негайно телефонувати 103 або 112;
- промити шлунок чистою водою (випити 1−2 л теплої кип’яченої води, викликати блювання. цю процедуру слід повторити кілька разів, доки замість вмісту шлунка не повертатиметься чиста вода);
- прийняти сорбенти (активоване вугілля) і дотримуватися постільного режиму;
- не вживати алкоголь та будь-яку їжу — це може прискорити всмоктування токсинів у організм.
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