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Ракурс
У Тернопільській області восьмеро дітей отруїлися грибами

Восьмеро дітей і один дорослий отруїлися грибами на Тернопільщині — МОЗ

30 жов 2024, 21:58
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У Тернопільській області восьмеро дітей та один дорослий отруїлися грибами.


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Про це сьогодні, 30 жовтня, повідомила прес-служба ДСНС.

Зазначається, що сьогодні до реанімаційного відділення Тернопільської обласної дитячої лікарні із діагнозом «отруєння грибами» було госпіталізовано сімох неповнолітніх дітей з однієї сім’ї.

Усі вони — мешканці Чортківського району. Шестеро перебували у важкому, й одна — однорічна — у задовільному стані. Діти вживали дикорослі гриби, — розповіли у МОЗ.

За кілька годин двох госпіталізованих (2007 та 2021 років народження) транспортували до медзакладу Львова, ще п’ятьох (2011, 2013, 2016, 2017 та 2020 років народження) — перевозять до «Охматдиту».

Ще одну дитину, яка гостювала у сім’ї, транспортують в Тернопільську обласну дитячу лікарню, вона перебуває у важкому стані. Також постраждав один дорослий, який нагодував грибами дітей. Це — чоловік 1965 р.н. У важкому стані його госпіталізували до однієї з міських лікарень, — зазначили в МОЗ.

У МОЗ наголошують, що найбезпечніше — відмовитися від споживання дикорослих грибів.

Найкраще — вживати ті, що вирощують у промисловий спосіб, — наголосили у відомстві.

В разі підозри на отруєння грибами, міністерство рекомендує вдатися до таких дій:

  1. негайно телефонувати 103 або 112;
  2. промити шлунок чистою водою (випити 1−2 л теплої кип’яченої води, викликати блювання. цю процедуру слід повторити кілька разів, доки замість вмісту шлунка не повертатиметься чиста вода);
  3. прийняти сорбенти (активоване вугілля) і дотримуватися постільного режиму;
  4. не вживати алкоголь та будь-яку їжу — це може прискорити всмоктування токсинів у організм.

Джерело: Ракурс


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