Орбан пожелал Трампу победы на выборах 5 ноября

https://racurs.ua/n200773-orban-pojelal-trampu-pobedy-na-vyborah-5-noyabrya.html

Ракурс

Угорський премʼєр Віктор Орбан побажав Дональду Трампу перемоги на виборах президента США.

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Побажав йому удачі на наступний вівторок. Залишилося лише п’ять днів. Схрестимо пальці, — написав Орбан після телефонної розмови з Трампом.

Just got off the phone with President @realDonaldTrump. I wished him the best of luck for next Tuesday. Only five days to go. Fingers crossed � — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) October 31, 2024

Нагадаємо, міністр закордонних справ Угорщини Сійярто поїде в Мінськ 31 жовтня. Там візьме участь у конференції з «євразійської безпеки».

Там будуть присутні міністр закордонних справ росії Лавров, міністр закордонних справ Сирії Саббаг.

За задумом Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ), така конференція має стати «альтернативою» Мюнхенській конференції з безпеки, повідомляє Politico.

Вибори президента США пройдуть уже 5 листопада. На них змагаються республіканець Дональд Трамп і демократка Камала Гарріс. Опитування показують, що вони мають майже однакову підтримку виборців, а перевага одного кандидата над іншим — у межах статистичної похибки.