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Ракурс
Орбан побажав Трампу перемоги на виборах 5 листопада

Орбан побажав Трампу перемоги на виборах 5 листопада

31 жов 2024, 16:18
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Угорський премʼєр Віктор Орбан побажав Дональду Трампу перемоги на виборах президента США.


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Побажав йому удачі на наступний вівторок. Залишилося лише п’ять днів. Схрестимо пальці, — написав Орбан після телефонної розмови з Трампом.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Угорщини Сійярто поїде в Мінськ 31 жовтня. Там візьме участь у конференції з «євразійської безпеки».

Там будуть присутні міністр закордонних справ росії Лавров, міністр закордонних справ Сирії Саббаг.

За задумом Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ), така конференція має стати «альтернативою» Мюнхенській конференції з безпеки, повідомляє Politico.

Вибори президента США пройдуть уже 5 листопада. На них змагаються республіканець Дональд Трамп і демократка Камала Гарріс. Опитування показують, що вони мають майже однакову підтримку виборців, а перевага одного кандидата над іншим — у межах статистичної похибки.

Джерело: Ракурс


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