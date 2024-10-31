Блинкен назвал число северокорейских солдат, переброшенных на фронт в Курской области

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На Курщину перекинули близько 8000 північнокорейських військових.

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Про це 31 жовтня заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, повідомляє Reuters.

Ми ще не бачили, щоб ці війська брали участь у боях проти українських сил, але очікуємо, що це станеться найближчими днями.

Блінкен додав, що незабаром США оголосять про нові пакети озброєнь для України.

За словами міністра оборони США Ллойда Остіна, росія провела тренування для північнокорейських військ із застосування артилерії, БПЛА та основних операцій піхоти. Військам КНДР також видали російську форму та спорядження, заявив Остін.

Блінкен додав, що Сполучені Штати очікують, що північнокорейські солдати в росії найближчими днями вирушать у бойові дії проти українських сил. Вын попередив, що вони стануть законними військовими цілями, якщо вступлять у бойові дії.

Блінкен сказав це на прес-конференції після зустрічі з міністром оборони США Ллойдом Остіном та їхніми південнокорейськими колегами.