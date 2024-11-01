Бывший депутат-регионал работал на ФСБ. Фото: СБУ

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Колишній депутат від Партії регіонів виявився російським агентом.

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Служба безпеки викрила у Сумській області 48-річного екс-депутата Шосткінської міськради в роботі на російську ФСБ. Зловмисник шпигував за Силами оборони — приховано відслідковував напрямки руху ешелонів ЗСУ та фіксував локації українських військ, які захищають прикордоння Сумщини. Про це 1 листопада повідомив прес-центр СБУ.

Також зрадник намагався з’ясувати потрібну йому інформацію від знайомих під час «побутових розмов». Всі дані він відправляв кадровому співробітнику управління ФСБ по Брянській області.

Виявилося, що зловмисник просив росіян якнайшвидше завдавати ударів по місту, зокрема по будівлях ТЦК.

Колишнього «регіонала» затримали за місцем його проживання у Шостці. У нього вилучили мобільний телефон із доказами підривної діяльності. Затриманому вже повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, в Донецькій області СБУ затримала волонтера Всесвітньої продовольчої програми ООН, який працював на російську ФСБ. Зрадник шпигував за локаціями Сил оборони на Покровському напрямку.