Волонтер ООН шпигував для росіян. Фото: СБУ

https://racurs.ua/ua/n200672-volonter-oon-shpyguvav-dlya-rosiyan-pid-pokrovskom-foto.html

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Волонтера ООН викрили в роботі на російські спецслужби.

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У Донецькій області СБУ затримала агента ФСБ. Ним виявився завербований окупантами 34-річний місцевий волонтер Всесвітньої продовольчої програми ООН. Зрадник шпигував за локаціями Сил оборони на Покровському напрямку, де наразі зафіксована найбільша концентрація ворожих атак. Про це 28 жовтня повідомив прес-центр Служби безпеки України.

Зловмисник повинен був виявляти локації українських піхотинців та артилерії, які тримають оборону під райцентром. Для пошуку координат він об’їжджав райцентр та прилеглі населені пункти під виглядом доставок гуманітарної допомоги місцевим жителям.

Ворог використовував розвіддані для планування нових атак на Покровськ з використанням керованих авіабомб та FPV-дронів.

В СБУ заявили, що шпигуна викрили ще на початковому етапі його розвідактивності. Затриманому вже повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, днями контррозвідка СБУ затримала ще одного російського агента на Донеччині. Зловмисник допомагав окупантам у підготовці бойових операцій із прориву оборони Мирнограда на Покровському напрямку.