Агент рф допомагав окупантам прориватися до Мирнограда. Фото: СБУ

https://racurs.ua/ua/n200547-agent-rf-dopomagav-okupantam-proryvatysya-do-myrnograda-foto.html

Ракурс

Контррозвідка СБУ затримала ще одного російського агента на Донеччині.

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Зловмисник допомагав окупантам у підготовці бойових операцій із прориву оборони Мирнограда на Покровському напрямку. Для цього фігурант обходив місто та його околиці, де приховано фіксував локації укріпрайонів та вогневих позицій підрозділів Сил оборони. Про це 24 жовтня повідомив прес-центр Служби безпеки України.

Ворожим агентом виявився 25-річний місцевий безробітний, якого дистанційно завербувала воєнна розвідка рф. Отримані розвіддані він надсилав ще одному зраднику, що воює у лавах Росгвардії на східному фронті. Також він передавав геолокації енергооб'єктів, які забезпечують світлом Покровський район.

Коригувальника вже затримали. У нього вилучили мобільний телефон із доказами розвідувально-підривної діяльності на користь рф.

Слідчі повідомили зловмиснику про підозру ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, напередодні Служба безпеки України затримала 17-річного та 21-річного мешканців Києва, які діяли у Київській та Чернігівській областях. Зловмисники намагалися виявити бойові позиції радіолокаційних станцій ЗСУ, які обороняють повітряний простір столичного регіону та Чернігівщини.