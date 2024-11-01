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«Шахеды» все чаще залетают в беларусь, инфографика: «Белорусский Гаюн»

Более сотни «шахедов» залетели в беларусь с июля — «Гаюн»

1 ноя 2024, 22:24
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До білорусі з 11 липня залетіли 106 «шахедів» і це число зростає за експонентом.


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Про це сьогодні, 1 листопада, у своєму Telegram-каналі повідомила моніторингова група «Беларускі Гаюн».

Зазначається, що рубіж у 100 «шахедів» було перетнуто сьогодні вночі.

100-м став дрон, який залетів о 00.41, а всього на поточний момент з липня в повітряний простір білорусі зайшли як мінімум 106 «шахедів», 1 дрон типу Supercam та 1 «Орлан», — зазначає моніторингова група.

Зазначається, що спостерігається експоненційне зростання цих випадків:

  • у липні було дев’ять безпілотників;
  • у серпні — 12;
  • у вересні — 27;
  • у жовтні — 49;
  • за перший день листопада — вже дев’ять.

Крім цього, за час спостереження підтверджено, що на території білорусі було збито/упало шість «шахедів» (і ще один впав у Латвії, пролетівши ≈500 км через білорусь), — наголошує «Гаюн».

Кількість безпілотників, котрі були локаційно втрачені, досягла 28 одиниць.

Це в свою чергу означає, що прямо зараз десь у білорусі можуть валятися десятки дронів, що розбилися. І є всі підстави вважати, що заходи «шахедів» у повітряний простір білорусі не лише триватимуть, а й їхня частота зростатиме, — наголошують у «Гаюні».

«Шахеди» все частіше залітають до білорусі, інфографіка: «Беларускі Гаюн»

Источник: Ракурс


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