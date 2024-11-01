«Шахеды» все чаще залетают в беларусь, инфографика: «Белорусский Гаюн»

https://racurs.ua/n200816-bolee-sotni-shahedov-zaleteli-v-belarus-s-iulya-gaun.html

Ракурс

До білорусі з 11 липня залетіли 106 «шахедів» і це число зростає за експонентом.

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Про це сьогодні, 1 листопада, у своєму Telegram-каналі повідомила моніторингова група «Беларускі Гаюн».

Зазначається, що рубіж у 100 «шахедів» було перетнуто сьогодні вночі.

100-м став дрон, який залетів о 00.41, а всього на поточний момент з липня в повітряний простір білорусі зайшли як мінімум 106 «шахедів», 1 дрон типу Supercam та 1 «Орлан», — зазначає моніторингова група.

Зазначається, що спостерігається експоненційне зростання цих випадків:

у липні було дев’ять безпілотників;

у серпні — 12;

у вересні — 27;

у жовтні — 49;

за перший день листопада — вже дев’ять.

Крім цього, за час спостереження підтверджено, що на території білорусі було збито/упало шість «шахедів» (і ще один впав у Латвії, пролетівши ≈500 км через білорусь), — наголошує «Гаюн».

Кількість безпілотників, котрі були локаційно втрачені, досягла 28 одиниць.