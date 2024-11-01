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«Шахеди» все частіше залітають до білорусі, інфографіка: «Беларускі Гаюн»
Понад сотня «шахедів» залетіла до білорусі з липня — «Гаюн»https://racurs.ua/ua/n200816-ponad-sotnya-shahediv-zaletila-do-bilorusi-z-lypnya-gaun.htmlРакурс
До білорусі з 11 липня залетіли 106 «шахедів» і це число зростає за експонентом.
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Про це сьогодні, 1 листопада, у своєму Telegram-каналі повідомила моніторингова група «Беларускі Гаюн».
Зазначається, що рубіж у 100 «шахедів» було перетнуто сьогодні вночі.
100-м став дрон, який залетів о 00.41, а всього на поточний момент з липня в повітряний простір білорусі зайшли як мінімум 106 «шахедів», 1 дрон типу Supercam та 1 «Орлан», — зазначає моніторингова група.
Зазначається, що спостерігається експоненційне зростання цих випадків:
- у липні було дев’ять безпілотників;
- у серпні — 12;
- у вересні — 27;
- у жовтні — 49;
- за перший день листопада — вже дев’ять.
Крім цього, за час спостереження підтверджено, що на території білорусі було збито/упало шість «шахедів» (і ще один впав у Латвії, пролетівши ≈500 км через білорусь), — наголошує «Гаюн».
Кількість безпілотників, котрі були локаційно втрачені, досягла 28 одиниць.
Це в свою чергу означає, що прямо зараз десь у білорусі можуть валятися десятки дронів, що розбилися. І є всі підстави вважати, що заходи «шахедів» у повітряний простір білорусі не лише триватимуть, а й їхня частота зростатиме, — наголошують у «Гаюні».