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В результате атаки дронов по Киеву обломки упали в шести районах столицы
Во время атаки дронов по Киеву обломки упали в шести районах столицыhttps://racurs.ua/n200822-vo-vremya-ataki-dronov-po-kievu-oblomki-upali-v-shesti-rayonah-stolicy.htmlРакурс
Станом на зараз падіння уламків російських «шахедів» уже є в шести районах столиці: Соломʼянському, Святошинському, Шевченківському, Голосіївському, Печерському та Дніпровському
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Достеменно відомо про одного постраждалого. Усі пожежі ліквідовано, повідомляє МВА.
У Шевченківському районі Києва уламки БпЛА влучили в офісну будівлю. Зараз там працюють екстрені служби, повідомив мер столиці Віталій Кличко.
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