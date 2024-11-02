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Ракурс
В результате атаки дронов по Киеву обломки упали в шести районах столицы

Во время атаки дронов по Киеву обломки упали в шести районах столицы

2 ноя 2024, 09:32
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Станом на зараз падіння уламків російських «шахедів» уже є в шести районах столиці: Соломʼянському, Святошинському, Шевченківському, Голосіївському, Печерському та Дніпровському


.

Достеменно відомо про одного постраждалого. Усі пожежі ліквідовано, повідомляє МВА.

У Шевченківському районі Києва уламки БпЛА влучили в офісну будівлю. Зараз там працюють екстрені служби, повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Источник: Ракурс


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