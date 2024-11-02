В результате атаки дронов по Киеву обломки упали в шести районах столицы

https://racurs.ua/n200822-vo-vremya-ataki-dronov-po-kievu-oblomki-upali-v-shesti-rayonah-stolicy.html

Ракурс

Станом на зараз падіння уламків російських «шахедів» уже є в шести районах столиці: Соломʼянському, Святошинському, Шевченківському, Голосіївському, Печерському та Дніпровському

.

Достеменно відомо про одного постраждалого. Усі пожежі ліквідовано, повідомляє МВА.

У Шевченківському районі Києва уламки БпЛА влучили в офісну будівлю. Зараз там працюють екстрені служби, повідомив мер столиці Віталій Кличко.