Внаслідок атаки дронів по Києву уламки впали у шести районах столиці

https://racurs.ua/ua/n200822-vnaslidok-ataky-droniv-po-kyievu-ulamky-vpaly-u-shesty-rayonah-stolyci.html

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Станом на зараз падіння уламків російських «шахедів» уже є в шести районах столиці: Соломʼянському, Святошинському, Шевченківському, Голосіївському, Печерському та Дніпровському

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Достеменно відомо про одного постраждалого. Усі пожежі ліквідовано, повідомляє МВА.

У Шевченківському районі Києва уламки БпЛА влучили в офісну будівлю. Зараз там працюють екстрені служби, повідомив мер столиці Віталій Кличко.