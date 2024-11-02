ВСУ сдерживают одно из самых мощных наступлений россии с 2022 года

https://racurs.ua/n200831-vsu-sderjivaut-odno-iz-samyh-moschnyh-nastupleniy-rossii-s-2022-goda.html

Ракурс

Зараз ЗСУ стримують один з найпотужніших наступів росії з 2022 року.

.

Про це 2 листопада заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський під час зустрічі із делегацією чеських військ.

Поінформував чеських колег про ситуацію на лінії фронту, яка продовжує залишатися складною. Активні бойові дії, які тривають на окремих напрямках, вимагають постійного оновлення ресурсів українських підрозділів, — заявив він.

Він також поінформував про розмову з делегацією Збройних Сил Чеської Республіки на чолі з начальником Генерального штабу генерал-лейтенантом Карелом Ржегкою.

Про те, що ЗС рф перейшли у наступ на Донбасі загальним фронтом у 70 км повідомив фінський експерт.

Останніми днями російські війська посилили просування в районах Вугледара, Курахового та Селідового Донецької області. За даними Генштабу ЗСУ, всього за кілька діб сталося вже понад 100 бойових зіткнень, — написав військовий експерт Еміль Кастехельмі

Він вважає це частинами єдиного масштабного наступу росіян.