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Ракурс
Стали известны первые результаты голосования в США

Стали известны первые результаты голосования в США

2 ноя 2024, 13:38
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До виборів у США залишаються лічені дні, і вже понад 65 мільйонів американців скористалися можливістю раннього голосування.


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У ранньому голосуванні на виборах президента США взяли участь понад 66 мільйонів американців. Камала Гарріс лідирує з незначним відривом, повідомляє NBC News.

Хоча для більшості виборців ключовими залишаються внутрішні питання, цього разу зовнішня політика також має значний вплив на вибір кандидатів.

Переважна більшість виборців, які проголосували попередньо — це зареєстровані прихильники демократів та літні люди.

Источник: Ракурс


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