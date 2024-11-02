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Стали известны первые результаты голосования в США
Стали известны первые результаты голосования в СШАhttps://racurs.ua/n200832-stali-izvestny-pervye-rezultaty-golosovaniya-v-ssha.htmlРакурс
До виборів у США залишаються лічені дні, і вже понад 65 мільйонів американців скористалися можливістю раннього голосування.
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У ранньому голосуванні на виборах президента США взяли участь понад 66 мільйонів американців. Камала Гарріс лідирує з незначним відривом, повідомляє NBC News.
Хоча для більшості виборців ключовими залишаються внутрішні питання, цього разу зовнішня політика також має значний вплив на вибір кандидатів.
Переважна більшість виборців, які проголосували попередньо — це зареєстровані прихильники демократів та літні люди.
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