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Ракурс
ВСУ провели штурм в центре Волчанска - видео атаки

ВСУ провели штурм в центре Волчанска — видео атаки

2 ноя 2024, 14:34
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ЗСУ провели штурм у центрі Вовчанська.


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Під час зачистки будівлі було ліквідовано одного російського військового, ще 15 взято в полон.

Операцію виконали бійці батальйону «Шквал» 57-ї бригади.

На відео, яке опублікувала бригада, видно, як після бою ведуть п’ятьох полонених бійців рф.

Як відомо, батальйон «Шквал» складається з колишніх засуджених, які добровільно долучилися до лав ЗСУ.

Источник: Ракурс


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