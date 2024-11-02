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Ракурс
ЗСУ провели штурм у центрі Вовчанська - відео атаки

ЗСУ провели штурм у центрі Вовчанська — відео атаки

2 лис 2024, 14:34
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ЗСУ провели штурм у центрі Вовчанська.


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Під час зачистки будівлі було ліквідовано одного російського військового, ще 15 взято в полон.

Операцію виконали бійці батальйону «Шквал» 57-ї бригади.

На відео, яке опублікувала бригада, видно, як після бою ведуть п’ятьох полонених бійців рф.

Як відомо, батальйон «Шквал» складається з колишніх засуджених, які добровільно долучилися до лав ЗСУ.

Джерело: Ракурс


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