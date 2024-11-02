Турель с пулеметами «Таврия». Фото:

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Арсенал Збройних сил України поповниться новим бойовим модулем.

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Міністерство оборони кодифікувало та допустило до експлуатації у військах дистанційно керовану турель «Таврія». Модуль обладнаний двома кулеметами, один з яких — великокаліберний. Цю турель можна встановлювати на бойові броньовані машини або ж оснащувати ними наземні роботизовані платформи. Про це Міноборони 2 листопада повідомило у Telegram.

У відомстві розповіли, що «Таврія» за допомогою системи управління захоплює та супроводжує цілі й може вести прицільний вогонь по рухомих об'єктах. Працювати турель може як удень, так і вночі.

Весь модуль оснащений бронезахистом, який захистить не лише від влучання куль зі стрілецької зброї, але й від уламків боєприпасів.

При встановленні на бронетехніці пульт керування бойовим модулем та монітор оператора розташовано всередині бойової броньованої машини. Це забезпечує додатковий захист військовослужбовця-оператора модуля у бою, — зазначили в МОУ.

Нагадаємо, у жовтні Міноборони кодифікувало та дозволило використовувати у підрозділах ЗСУ безпілотний наземний роботизований комплекс «Тарган», який може транспортувати боєприпаси, продукти харчування або спорядження для бійців.