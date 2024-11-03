В Молдове начался второй тур выборов Фото:

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Ракурс

У Молдові 3 листопада розпочався другий тур президентських виборів.

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Між собою за президентське крісло змагаються чинна президент Молдови Майя Санду та колишній генеральний прокурор Олександр Стояногло. Санду просуває проєвропейський курс Молдови, а його опонента підтримують проросійські політичні сили.

Зокрема, за Стояногло стоїть опозиційна проросійська Партія соціалістів. Цей кандидат, заявив, що у разі перемоги на виборах свій перший візит він здійснить до фейкового Придністровʼя.

До 21.00 в Молдові працюватимуть 1 тис. 988 виборчих дільниць. А за кордоном відкрили 231 виборчу дільницю у 37 країнах.

У першому турі виборів лідирувала Санду, яка набрала 42,45% голосів виборців. За Стояногло проголосували 25,98% громадян.

Нагадаємо, президент Молдови Мая Санду після першого туру, який пройшов 20 жовтня, заявила, що на виборах та референдумі у Молдові не було чесного політичного процесу.

Молдовська поліція заявляла, що росія втручається у вибори — у жовтні країна-агресор переказала до Молдови для підкупу виборців понад 24 млн дол. Загальна сума перевищує 39 млн. Cхема підкупу виборців почала діяти наприкінці весни, але кількість переказів зросла саме напередодні виборів та референдуму.