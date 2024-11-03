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Ракурс
Сбили российский дрон из пулемета над Киевом. Фото: НГУ

Гвардейцы сбили российский дрон из пулемета над Киевом (ФОТО)

3 ноя 2024, 12:49
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Російський дрон над Києвом збили зі стрілецької зброї.


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БпЛА противника знищили з кулемета під час чергової повітряної атаки ворога. Професійна спрацювали військовослужбовці Національної гвардії України. Про це НГУ 3 листопада повідомила у Telegram.

Під час чергової російської повітряної атаки на Київщину нацгвардійці успішно знищили ворожий безпілотний апарат влучним вогнем з кулемета, — зазначили військові.

У Нацгвардії наголосили, що дії військових з охорони повітряного простору над столицею дозволили знищити російський дрон без людських жертв та руйнувань.

Збили російський дрон з кулемета над Києвом. Фото: НГУ

Збили російський дрон з кулемета над Києвом. Фото: НГУ

Збили російський дрон з кулемета над Києвом. Фото: НГУ

Нагадаємо, у ніч на 3 листопада росіяни запустили 96 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників невстановленого типу із напрямків російських Брянська, Курська та Приморсько-Ахтарська.

ППО працювала у Київській, Сумській, Хмельницькій, Житомирській, Миколаївській, Одеській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Полтавській, Дніпропетровській та Харківській областях. Було збито КАР Х-59/69 та 66 дронів. Ще 27 БпЛА були локаційно втрачені.

Источник: Ракурс


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