Российская армия атаковала бригаду «скорой». Фото:

https://racurs.ua/n200860-rossiyskaya-armiya-atakovala-brigadu-skoroy-na-hersonschine.html

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Бригада «швидкої» потрапила під російських обстріл на Херсонщині.

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У неділю, 3 листопада, близько 11.00 війська російської федерації атакували Білозерку. Під ворожий удар потрапила бригада швидкої допомоги. Про це Херсонська обласна військова адміністрація повідомила у Facebook.

Внаслідок обстрілу постраждали водій та фельдшер, які під час обстрілу перебували на вулиці. У них діагностували мінно-вибухові та черепно-мозкові травми, контузії. Крім того, фельдшер дістав ще й уламкове поранення ноги.

Поранених госпіталізували. Автомобіль «швидкої» також був пошкоджений внаслідок атаки.

В ОВА додали, що сьогодні вночі окупанти атакували Центральний район Херсона. Мінно-вибухову травму та контузію дістала 70-річна жінка. Її довелося доправити до лікарні.

Нагадаємо, 1 листопада російська армія завдала авіаційних та артилерійських ударів по різних районах Херсона. Горіли дерев’яні конструкції на непрацюючому підприємстві, будівля СТО та чотири автомобілі. Внаслідок ракетного удару постраждав 64-річний чоловік та 25-річна дівчина.