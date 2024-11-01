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Ракурс
Наслідки російської атаки по Херсону, скріншот відео

Рашисти здійснили комбіновану атаку по Херсону, спалахнули пожежі (ВІДЕО)

1 лис 2024, 19:32
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Російські загарбники сьогодні, 1 листопада, завдали авіаудари та артилерійські обстріли по різних районах Херсона.


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Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Виникли пожежі за двома адресами: горіли дерев’яні конструкції на непрацюючому підприємстві, будівля СТО та чотири автомобілі. Пожежі ліквідовано, — розповіли у відомстві.

У Херсонській ОВА повідомляють, що сьогодні в Херсоні постраждали:

  • внаслідок ракетного удару — 64-річний чоловік, який перебував у будівлі. Він дістав вибухову травму і уламкове поранення обличчя. Потерпілому на місці надали меддопомогу;
  • внаслідок обстрілу — 25-річна дівчина. Вона звернулася до лікарні з вибуховою травмою і контузією.

Джерело: Ракурс


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