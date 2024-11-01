Последствия российской атаки по Херсону, скриншот видео

https://racurs.ua/n200810-rashisty-sovershili-kombinirovannuu-ataku-po-hersonu-vspyhnuli-pojary-video.html

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Російські загарбники сьогодні, 1 листопада, завдали авіаудари та артилерійські обстріли по різних районах Херсона.

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Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Виникли пожежі за двома адресами: горіли дерев’яні конструкції на непрацюючому підприємстві, будівля СТО та чотири автомобілі. Пожежі ліквідовано, — розповіли у відомстві.

У Херсонській ОВА повідомляють, що сьогодні в Херсоні постраждали: