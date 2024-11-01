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Последствия российской атаки по Херсону, скриншот видео
Рашисты совершили комбинированную атаку по Херсону, вспыхнули пожары (ВИДЕО)https://racurs.ua/n200810-rashisty-sovershili-kombinirovannuu-ataku-po-hersonu-vspyhnuli-pojary-video.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 1 листопада, завдали авіаудари та артилерійські обстріли по різних районах Херсона.
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Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Виникли пожежі за двома адресами: горіли дерев’яні конструкції на непрацюючому підприємстві, будівля СТО та чотири автомобілі. Пожежі ліквідовано, — розповіли у відомстві.
У Херсонській ОВА повідомляють, що сьогодні в Херсоні постраждали:
- внаслідок ракетного удару — 64-річний чоловік, який перебував у будівлі. Він дістав вибухову травму і уламкове поранення обличчя. Потерпілому на місці надали меддопомогу;
- внаслідок обстрілу — 25-річна дівчина. Вона звернулася до лікарні з вибуховою травмою і контузією.
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