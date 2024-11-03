Уникальный снимок галактик IC 2163 и NGC 2207 сделали космические телескопы, фото: ESA

https://racurs.ua/n200870-zlostnye-glaza-kosmosa-sfotografirovali-james-webb-i-hubble-foto.html

Ракурс

Учені, поєднавши діапазони середнього інфрачервоного світла космічного телескопа James Webb та видимого й ультрафіолетового світла космічного телескопа Hubble отримали «моторошний» знімок «злісних очей», котрі «дивляться» на Землю із космосу.

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Про це повідомляє прес-служба Європейського космічного агентства (ESA).

На знімку показана пара спіральних галактик — IC 2163 (менша спіральна галактика ліворуч) і NGC 2207 (більша галактика праворуч). Близько мільйона років тому вони проходили одна повз одну.