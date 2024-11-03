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Уникальный снимок галактик IC 2163 и NGC 2207 сделали космические телескопы, фото: ESA

«Злостные глаза» космоса сфотографировали James Webb и Hubble (ФОТО)

3 ноя 2024, 19:51
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Учені, поєднавши діапазони середнього інфрачервоного світла космічного телескопа James Webb та видимого й ультрафіолетового світла космічного телескопа Hubble отримали «моторошний» знімок «злісних очей», котрі «дивляться» на Землю із космосу.


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Про це повідомляє прес-служба Європейського космічного агентства (ESA).

На знімку показана пара спіральних галактик — IC 2163 (менша спіральна галактика ліворуч) і NGC 2207 (більша галактика праворуч). Близько мільйона років тому вони проходили одна повз одну.

Обидві мають підвищену швидкість зореутворення. Разом, за оцінками, вони утворюють еквівалент двох десятків нових зірок розміром з Сонце щороку. Наша галактика Чумацький Шлях утворює еквівалент двох-трьох нових зірок, подібних до Сонця, на рік, — зазначають в ESA.

Унікальний знімок галактик IC 2163 та NGC 2207 зробили космічні телескопи, фото: ESA

Источник: Ракурс


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