«Злостные глаза» космоса сфотографировали James Webb и Hubble (ФОТО)https://racurs.ua/n200870-zlostnye-glaza-kosmosa-sfotografirovali-james-webb-i-hubble-foto.htmlРакурс
Учені, поєднавши діапазони середнього інфрачервоного світла космічного телескопа James Webb та видимого й ультрафіолетового світла космічного телескопа Hubble отримали «моторошний» знімок «злісних очей», котрі «дивляться» на Землю із космосу.
Про це повідомляє прес-служба Європейського космічного агентства (ESA).
На знімку показана пара спіральних галактик — IC 2163 (менша спіральна галактика ліворуч) і NGC 2207 (більша галактика праворуч). Близько мільйона років тому вони проходили одна повз одну.
Обидві мають підвищену швидкість зореутворення. Разом, за оцінками, вони утворюють еквівалент двох десятків нових зірок розміром з Сонце щороку. Наша галактика Чумацький Шлях утворює еквівалент двох-трьох нових зірок, подібних до Сонця, на рік, — зазначають в ESA.