Уничтожено 50/80 БПЛА, которые враг ночью запустил по Украине

https://racurs.ua/n200879-unichtojeno-50-80-bpla-kotorye-vrag-nochu-zapustil-po-ukraine.html

Ракурс

За ніч з 3 на 4 листопада ППО збила 50 російських дронів, ще 27 були локаційно втрачені.

.

Безпілотники збивали в Київській, Сумській, Одеській, Херсонській, Миколаївській, Житомирській, Черкаській, Чернігівській та Кіровоградській областях.

Усього росіяни запустили 80 дронів Shahed і невстановленого типу, вдарили балістичною ракетою «Іскандер-М» по Дніпропетровщині й скинули керовані авіабомби на Харківщину.