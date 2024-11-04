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Ракурс
Знищено 50/80 БПЛА, які ворог вночі запустив по Україні

Знищено 50/80 БПЛА, які ворог вночі запустив по Україні

4 лис 2024, 08:58
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За ніч з 3 на 4 листопада ППО збила 50 російських дронів, ще 27 були локаційно втрачені.


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Безпілотники збивали в Київській, Сумській, Одеській, Херсонській, Миколаївській, Житомирській, Черкаській, Чернігівській та Кіровоградській областях.

Усього росіяни запустили 80 дронів Shahed і невстановленого типу, вдарили балістичною ракетою «Іскандер-М» по Дніпропетровщині й скинули керовані авіабомби на Харківщину.

Джерело: Ракурс


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