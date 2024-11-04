Ключевые здания в Вашингтоне обнесли забором накануне выборов (ФОТО)

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Навколо ключових будівель у Вашингтоні встановили огородження на випадок можливих заворушень на тлі виборів.

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Зокрема, у районі Білого дому, Капітолія та резиденції віцепрезидентки Камали Гарріс. Також місцеві підприємці заколочують вікна, двері та посилюють приватну охорону. Натомість у Вашингтоні зазначили, що наразі немає жодних загроз для столиці.

Завтра, 5 листопада, у США пройдуть президентські вибори. Достроково вже проголосували понад 75 млн громадян. Це майже половина від загальної кількості виборців у 2020 році.

Зараз у кандидатки від демократів Камали Гарріс і кандидата від республіканців Дональда Трампа шанси зрівнялися — мають по 49% голосів, свідчить фінальне опитування виборців від телекомпанії NBC News.

Ще 2% виборців не визначилися.

Опитування вчергове продемонструвало цілковиту поляризацію американців, які за два дні до виборів чітко визначилися зі своїм кандидатом і не збираються змінювати думку. Однак незалежно від того, хто виграє президентські вибори, 60% виборців вважають, що країна так і залишиться розділеною.