Две бригады приглашают на службу военных после самовольного оставления части

https://racurs.ua/n200891-dve-brigady-priglashaut-na-slujbu-voennyh-posle-samovolnogo-ostavleniya-chasti.html

Ракурс

В Україні 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха та 47 окрема механізована бригада запрошують військовослужбовців, які раніше самовільно залишили свої частини (СЗЧ), повернутися до служби.

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Про це йдеться на фейсбук-сторінках механізованих бригад.

Для кожного військовослужбовця, який раніше самовільно залишив частину, зараз відкриті двері для повернення. У нас одна країна, одна мета, і перемогти ми зможемо тільки разом. Важливо, щоб кожен, хто готовий захищати нашу землю, міг приєднатися до спільної справи, незалежно від минулих рішень. Якщо ви хочете повернутися в стрій і долучитися до боротьби за нашу спільну перемогу, зв’яжіться з нами. Подробиці можна дізнатися за телефоном: 0 (93) 247 26 79, — написали в повідомленні на фейсбук-сторінці 53 окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха. 47 окрема механізована бригада розуміє, що є різні причини такого вчинку. Хтось втомився та скучив за рідним, інші — не знайшли місця у своїй бригаді за тим фахом, який надали. Ми ж готові запропонувати тобі гідні умови з сучасним підходом. Наша ціль — надати можливість кожному бійцю повернутися в стрій та реалізувати себе. Рекрутери 47 окремої механізованої бригади вже чекають на твій дзвінок та нададуть консультацію й супровід на всіх етапах повернення, — написали на сторінці 47 окремої механізованої бригади.

Команди готові надати підтримку і гідні умови для тих, хто хоче долучитися до спільної боротьби за перемогу. Залишивши минулі помилки позаду, військові можуть знову стати частиною колективу, готового захищати рідну землю.

Деталі можна дізнатися за телефонами: 53 бригада — 0 (93) 247 26 79, 47 бригада — 050 247 47 47.