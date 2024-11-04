Война на Украине. Фото: Генштаб

https://racurs.ua/n200903-vrag-aktiviziroval-shturmy-na-kurahovskom-napravlenii-genshtab.html

Ракурс

Кількість бойових зіткнень по всій лінії фронту з початку доби зросла до 132.

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Найбільш активні російські війська на Курахівському напрямку, де сьогодні ворог провів 51 атаку. Основні зусилля ворог здійснює у районі Кремінної Балки, де провів 19 штурмів. Дев’ять атак досі триває. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ за 4 листопада.

На Лиманському напрямку за день загарбники здійснили 18 атак на позиції українських сил. На Покровському напрямку сьогодні росіяни здійснили 11 спроб потіснити захисників із займаних позицій. Дев’ять разів противник намагався штурмувати позиції підрозділів Сил оборони на Куп’янському напрямку.

По п’ять ворожих штурмів було зафіксовано на Краматорському, Торецькому та Оріхівському напрямках. Чотири атаки досі тривають на Харківському напрямку, дві атаки було відбито.

Два боєзіткнення відбулося на Времівському напрямку, а по одному — на Сіверському та Придніпровському напрямках.

Нагадаємо, 2 листопада головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що зараз Сили оборони України стримують один з найпотужніших наступів російської федерації з 2022 року.