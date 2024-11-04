На Курщине зафиксировали уже 11 тыс. военных КНДР. Фото:

https://racurs.ua/n200905-rf-perebrosila-na-kurschinu-uje-11-tys-voennyh-kndr-zelenskiy.html

Ракурс

Кількість північнокорейських військових у Курській області зросла.

.

Зараз відомо, що в цьому фронтовому регіоні країни-агресора перебувають вже 11 тис. військовослужбовців армії КНДР. Про це на ставці верховного головнокомандувача доповіли представники Головного управління розвідки МОУ та Служби зовнішньої розвідки. Про це президент Володимир Зеленський заявив 4 листопада під час вечірнього відеозвернення.

Глава держави відзначив, що західні партнери досі не відреагували на залучення цих військ у війну рф проти України.

Ми бачимо збільшення північнокорейців і не бачимо збільшення реакції партнерів, на жаль, — розповів глава держави.

Також, за його словами, на Ставці було важливе питання щодо ППО, бо росіяни застосовують велику кількість «Шахедів» та авіабомб і цей терор зростає щомісяця.

Зеленський відзначив важливість посилення мобільних вогневих груп і впровадження реальної практики збиття «шахедів» дронами. Також потрібно розвивати Сили оборони так, що нарешті вирішити проблему російських авіабомб.

Нагадаємо, ГУР Міноборони інформувало, що росія озброїла військових Північної Кореї 60-міліметровими мінометами, автоматами АК-12, кулеметами РПК/ПКМ, снайперськими гвинтівками СВД/СВЧ, протитанковими ракетними комплексами «Фєнікс» та РПГ-7.