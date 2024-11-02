Солдати Кіма у степах України - ГУР повідомило про озброєння найманців з КНДР

https://racurs.ua/ua/n200826-soldaty-kima-u-stepah-ukrayiny-gur-povidomylo-pro-ozbroiennya-naymanciv-z-kndr.html

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В останній тиждень жовтня 2024 року росія перекинула з Приморського краю до районів поблизу з Україною понад сім тисяч солдатів армії КНДР. Озброїли їх по-піхотному.

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Про це повідомили у Головному управліні розвідки (ГУР) Міноборони.

Північнокорейські війська переміщували за допомогою щонайменше 28 військово-транспортних бортів ПКС рф.

Військових КНДР озброїли, зокрема, 60-міліметровими мінометами, автоматами АК-12, кулеметами РПК/ПКМ, снайперськими гвинтівками СВД/СВЧ, протитанковими ракетними комплексами «Фєнікс» та РПГ-7.

Також північним корейцям чи, як їх називають у російській окупаційній армії, «особливим бурятам» видали трохи приладів нічного бачення, тепловізорів, коліматорних прицілів та біноклів, — повідомила пресслужба розвідки.

Раніше розвідка Британії назвала проблеми, з якими зіткнуться війська КНДР, які воюватимуть проти України.

Російські і корейські війська майже напевно постануть перед труднощами оперативної сумісності, якщо раніше не проводили спільних військових навчань, — йдеться в огляді.

Серед іншого, війська КНДР «майже напевно» матимуть проблеми з експлуатацією російської техніки, інтеграцією в російську структуру командування і управління, а також подоланням мовного бар'єру з російськими військами.