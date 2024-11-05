Камала или Дональд – в США начался день выборов президента

https://racurs.ua/n200922-kamala-ili-donald-v-ssha-nachalsya-den-vyborov-prezidenta.html

Ракурс

У США 5 листопада почався день виборів — у восьми штатах відкрились перші виборчі дільниці.

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У штаті Вермонт дільниці відкрились о 5 годині ранку. У багатьох інших штатах проголосувати можна з 6 ранку, а в деяких з 7 години.

Перші дільниці почнуть закриватися в Індіані, Кентуккі, Джорджії, Південній Кароліні, Вермонті та Вірджинії о 18.00 (1.00 за київським часом).

У США 5 листопада є днем президентських виборів-2024. Перемога будь-кого із кандидатів на посаду президента США буде безпрецедентною: Дональд Трамп може стати найстаршим президентом, а також першим очільником країни, якому висунуте звинувачення, і який був засуджений за скоєння тяжкого злочину (він себе винним не визнає).

Натомість перемога Камали Гарріс зробить її першою в історії США жінкою на головній посаді країни, і першою людиною південноазійського походження, яка потрапила до Овального кабінету.

У США громадяни віддають голоси за кандидата та їхніх віцепрезидентів. Утім, сам процес обрання відбувається через колегію виборників (кандидату потрібно принаймні 270 із загальної кількості 538 голосів колегії).

Залежно від чисельності населення, кожен штат має певну кількість голосів, і більшість штатів віддають їх тому кандидату, який переміг у всенародному голосуванні.

Найбільший вплив на результати мають так звані «штати-гойдалки», де, за прогнозами, конкуренція між Гарріс і Трампом буде найзапеклішою: Пенсильванія, Джорджія, Північна Кароліна, Мічиган, Аризона, Вісконсин і Невада. Інші штати мають більш прогнозовані політичні уподобання.

Опитування показують мінімальний розрив між кандидатами у президенти США. Перші попередні результати оголошуватимуть після закриття виборчих дільниць. Інавгурація буде у січні 2025. Поки переможець сформує команду, країною продовжуватиме керувати нинішній президент Джозеф Байден.