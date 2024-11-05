Продолжительность обязательной военной подготовки для новичков в ВСУ увеличили в полтора раза

https://racurs.ua/n200935-prodoljitelnost-obyazatelnoy-voennoy-podgotovki-dlya-novichkov-v-vsu-uvelichili-v-poltora-raza.html

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Із 1 листопада 2024 року за рішенням головнокомандувача ЗС України Олександра Сирського тривалість обов’язкової базової загальновійськової підготовки (БЗВП) новобранців у навчальних центрах збільшена в півтора раза — із 30 до 45 діб.

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Як пише «Новинарня», про це розповів представник Головного управління доктрин і підготовки Генерального штабу ЗСУ в коментарі журналістам у вівторок, 5 листопада.

Що стосується БЗВП українських військовослужбовців за кордоном, то її подовжать починаючи з січня 2025 року.

Зі слів посадовця ГУДіП Генштабу ЗСУ, із жовтня цього року діяв пілотний проєкт, за яким близько пів тисячі новобранців у чотирьох навчальних центрах проходили базову підготовку з розрахунку 45 діб замість 30. Цей експеримент ще триває, однак уже очевидно, що його результати будуть позитивними. Відтак головком ухвалив рішення подовжити БЗВП вже з початку листопада.

Таким чином, загальна тривалість БЗВП збільшена на 78 годин.

Зокрема до програми вогневої підготовки додали ще 33 години, тактичної — 6, комплексних тактичних занять — 18 тощо.

При цьому до базової підготовки долучили опанування колективної зброї, протидію ворожим БпЛА, основи засобів радіоелектронної боротьби. Також у навчальних центрах вводяться роти безпілотних систем.

Так, замість 23 вправ у стрільбі надалі має бути 45. А до загального настрілу за період БЗВП додають ще більш як 300 патронів (860+ набоїв замість 500).