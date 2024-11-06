Республиканцы получили большинство в Сенате США. Фото:

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Ракурс

Республіканська партія США здобула більшість в американському Сенаті.

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Представники цієї політсили здобули 51 місце із 100 в Сенаті. Представники Демократичної партії здобули 42 місця. Також республіканці мають перевагу над демократами в Палаті представників — 178 проти 141. Підрахунок голосів триває. Про це повідомило Associated Press.

Як відомо, партія, яка отримає більшість у Сенаті, матиме більше можливостей, незалежно від того, хто буде президентом Сполучених Штатів Америки. Ця більшість вирішуватиме, зокрема, питання з про затвердження Кабінету міністрів наступного президента, а також будь-якого судді Верховного суду, якщо буде вакансія. Також це дозволить ухвалювати закони та впроваджувати партійну програму президента.

Нагадаємо, в Сполучених Штатах Америки завершилися голосування на виборах президента, Сенату та Палати представників. Попередні результати свідчать, що представник Республіканської партії Дональд Трамп має високі шанси на перемогу — відомо, що він здобував вже 246 голосів виборників, тоді як представниця демократів Камала Гарріс — 210 виборників. Однак підрахунок голосів досі триває.

Джерело: Associated Press