Дональд Трамп сделал важные заявления во время выступления перед поклонниками. Фото:

https://racurs.ua/n200947-tramp-vystupil-pered-poklonnikami-glavnye-zayavleniya.html

Ракурс

Дональд Трамп вже назвав себе 47-м президентом Сполучених Штатів Америки.

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Кандидат від Республіканської партії оголосив себе новим президентом США, попри те, що підрахунок голосів ще не завершено. Він виступив у своєму штабі у Флориді та заявив, що вже «здобув історичну перемогу» і пообіцяв «боротися за виборців» щодня. Трансляція виступу велася в YouTube.

Це політична перемога, якої Америка ще ніколи не бачила, — заявив він та додав, що переміг у всенародному голосуванні, набравши більшу ніж його опонент.

Своїх прихильників Трамп назвав «найбільшим політичним рухом в історії» та пообіцяв «вирішити проблеми з кордоном», а також інші «американські проблеми».

Республіканець пообіцяв, що «не заспокоїться», поки не створить з своєю командою «сильну, безпечну та процвітаючу Америку, на яку заслуговують наші діти та на яку заслуговуєте ви». Трамп упевнений, що наступні чотири роки «буде золотий вік Америки».

Також Трамп пообіцяв, що за його каденції не буде жодних війн. Всі нинішні збройні конфлікти, де залучені США, він пообіцяв зупинити.

У нас не було воєн протягом чотирьох років. Крім того, ми перемогли ІДІЛ, — зазначив він.

Нагадаємо, видання The Hill із посиланням на Decision Desk HQ повідомило, що кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп вже отримав на президентських виборах рівно 270 голосів виборників. А телеканал Fox News поінформував, що республіканець набирає 277 голосів виборців, забезпечуючи собі перемогу на виборах.