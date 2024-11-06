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Ракурс
Дональд Трамп вже здобув необхідні 270 голосів виборців. Фото:

Трамп уже здобув необхідні для перемоги 270 голосів — ЗМІ

6 лис 2024, 09:51
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Дональд Трамп, ймовірно, перемагає на президентських виборах у США.


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Кандидат від Республіканської партії переможе на президентських виборах. Трамп вже став передбачуваним переможцем у Пенсільванії та на Алясці. Ці штати принесли йому рівно 270 голосів виборників. Про це повідомило видання The Hill із посиланням на Decision Desk HQ (DDHQ).

А телеканал Fox News поінформував, що республіканець набирає 277 голосів виборців, забезпечуючи собі перемогу на виборах. Зазначається, що Пенсильванія принесла Трампу 267 голосів виборників, а Вісконсін — 277 голосів.

Тим часом телеканал CNN поінформував, що Дональд Трамп після підрахунків у Пенсильванії вже має 265 голосів виборщиків із необхідних 270.

Трамп також вже оголосив про свою перемогу на виборах президента США.

Ми вилікуємо Америку, ми все виправим, — заявив він на сцені у Палм-Біч, де виступив перед прихильниками.

Також Трамп пообіцяв «нове золоте століття для Америки», зробивши її безпечною та процвітаючою.

Нагадаємо, американські ЗМІ повідомили, що Республіканська партія США здобула більшість в американському Сенаті. Представники цієї політсили здобули 51 місце із 100 у Сенаті. Представники Демократичної партії здобули 42 місця. Також республіканці мають перевагу над демократами в Палаті представників — 178 проти 141.

Джерело: The Hill, Fox News, CNN

Джерело: Ракурс


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