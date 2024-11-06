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Дональд Трамп уже получил необходимые 270 голосов. Фото:
Трамп уже получил необходимые для победы 270 голосов — СМИhttps://racurs.ua/n200943-tramp-uje-poluchil-neobhodimye-dlya-pobedy-270-golosov-smi.htmlРакурс
Дональд Трамп, ймовірно, перемагає на президентських виборах у США.
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Кандидат від Республіканської партії переможе на президентських виборах. Трамп вже став передбачуваним переможцем у Пенсільванії та на Алясці. Ці штати принесли йому рівно 270 голосів виборників. Про це повідомило видання The Hill із посиланням на Decision Desk HQ (DDHQ).
А телеканал Fox News поінформував, що республіканець набирає 277 голосів виборців, забезпечуючи собі перемогу на виборах. Зазначається, що Пенсильванія принесла Трампу 267 голосів виборників, а Вісконсін — 277 голосів.
Тим часом телеканал CNN поінформував, що Дональд Трамп після підрахунків у Пенсильванії вже має 265 голосів виборщиків із необхідних 270.
Трамп також вже оголосив про свою перемогу на виборах президента США.
Ми вилікуємо Америку, ми все виправим, — заявив він на сцені у Палм-Біч, де виступив перед прихильниками.
Також Трамп пообіцяв «нове золоте століття для Америки», зробивши її безпечною та процвітаючою.
Нагадаємо, американські ЗМІ повідомили, що Республіканська партія США здобула більшість в американському Сенаті. Представники цієї політсили здобули 51 місце із 100 у Сенаті. Представники Демократичної партії здобули 42 місця. Також республіканці мають перевагу над демократами в Палаті представників — 178 проти 141.
Джерело: The Hill, Fox News, CNN
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