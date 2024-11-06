россия пожаловалась на «дискриминацию» ее наблюдателей на выборах в Молдове

https://racurs.ua/n200959-rossiya-pojalovalas-na-diskriminaciu-ee-nabludateley-na-vyborah-v-moldove.html

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росія викликала посла Молдови, щоб поскаржитися на «дискримінацію» її спостерігачів на виборах.

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МЗС рф поскаржилось, що перед першим туром голосування у Молдові влада країни «невмотивовано» відмовила в акредитації пʼятьом спостерігачам від росії. А перед другим туром — в аеропорту Кишинева трьом російським членам місії Бюро демократичних інститутів та прав людини ОБСЄ відмовили у вʼїзді до Молдови.

Перед цим прессекретар путіна Дмитро Пєсков заявив, що Мая Санду, яка перемогла на виборах, «не є президентом своєї країни», бо більшість громадян Молдови начебто голосували не за неї.

У відповідь на ці закиди прессекретар уряду Молдови Даніел Воде запропонував російській владі подивитися на себе в дзеркало.

Протягом багатьох років росія активно втручалася і спрямовувала ресурси на дезінформацію і маніпуляцію громадською думкою в Молдові. Такі заяви лицемірні і є спробою дестабілізувати демократію в нашій країні на очах у всього світу, — заявив Воде.

Соціалісти Молдови оскаржуватимуть результати президентських виборів у ЦВК та Конституційному суді.

Лідер ПСРМ Ігор Додон, проросійської партії, яка підтримала Александра Стояногло на президентських перегонах, оголосив, що його партія оскаржить результати виборів у Конституційному суді та Центральній виборчій комісії. Він стверджує, що «Мая Санду здобула перемогу лише у цифрах і лише за підтримки іноземного бізнесу».

Кандидат від соціалістів Олександр Стояногло — президент, обраний більшістю громадян, які живуть тут, вдома, в Республіці Молдова. Він є президентом, обраним в країні — заявив Додон.

Він заявив, що Санду здобула перемогу лише за підтримки з-за кордону. Вона є обраницею діаспори, яку відкинули громадяни, які прожили чотири роки безпосередньо під її урядом, які страждали під її урядом.