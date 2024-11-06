Правительственная коалиция в Германии на грани распада

https://racurs.ua/n200970-pravitelstvennaya-koaliciya-v-germanii-na-grani-raspada.html

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Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер пропонує провести дострокові вибори до парламенту країни на початку 2025 року.

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За інформацією BILD, канцлер Олаф Шольц виступає проти нових виборів.

У Німеччині — криза коаліційного уряду, що складається із Соціал-демократів (СДПН), партії «Зелені» та Вільної демократичної партії (ВДП).

Розбіжності стосуються ключових питань, таких як кліматична політика, бюджетні витрати та військові реформи. СДПН та «Зелені» просувають більш активні заходи щодо боротьби зі зміною клімату, тоді як ВДП висловлює побоювання з приводу збільшення витрат та можливого тиску на бізнес. Взаємні протиріччя створюють загрозу стабільності коаліції та викликають суперечки, які ускладнюють ухвалення важливих рішень у парламенті.

В останні дні урядова коаліція проводить екстрені зустрічі на тлі кризи, що наростає. Центральна проблема — економічна стратегія. Міністр фінансів Крістіан Лінднер вимагає «економічного повороту» зі скороченням податків та дерегулюванням для підтримки економіки, яка зараз перебуває у стагнації. Проте коаліційні партнери — СДПН та «Зелені» — не погоджуються з низкою пропозицій, особливо з питань скорочення соціальних витрат. Ці переговори супроводжуються підготовкою бюджету на 2025 рік, що загострює конфлікт.

Перемога Трампа зображується лівими коаліційними партіями — СДПН і Зеленими — як причина зберегти коаліцію недоторканою.

Я сподіваюся, що всі учасники візьмуться разом і не вкинуть найбільшу та наймогутнішу країну Європи в хаос після того, як США вже перебувають у стільки проблем, — сказав Антон Хофрайтер, старший політик від Зелених, у подкасті Berlin Playbook.

Доля уряду, однак, здебільшого залежить від ВДП, найменшої партії в коаліції. Зараз FDP має лише 4% довіри німців. Це нижче порогу, необхідного для проходження до німецького парламенту на наступних федеральних виборах, запланованих на вересень — і її лідери обмірковують розрив коаліції, щоб врятувати своє політичне майбутнє. ВДП не потрапила у земельні парламенти після виборів у Саксонії, Тюрингії та Брандербурзі.

Лінднер нещодавно написав програмний документ, який потрапив у ЗМІ минулого тижня, закликаючи до зниження податків і згортання кліматичної політики з метою стимулювання економічного зростання — обидві позиції, які суперечать партії його партнерів по коаліції. Лідери FDP вже заявляють, що вибори в США не повинні бути вирішальними в обговореннях коаліції.

Якщо ми будемо продовжувати так без рішучих заходів в економіці та в інших сферах, не буде потреби в уряді, в якому буде задіяна ВДП, — заявив у Берліні Міхаель Лінк, депутат від ВДП і трансатлантичний координатор уряду. — Ідея про те, що лише тому, що Трампа обрано, ми будемо мовчати і зберемося, але, по суті, просто продовжуватимемо так, вибачте, це не рішення, це погіршить усе.

Центральним моментом переговорів є ухвалення парламентом бюджету на 2025 рік, у якому необхідно заповнити дефіцит у розмірі щонайменше 2,4 млрд євро, а потенційно й набагато більше, а також домовленості щодо заходів щодо відновлення хворої економіки країни.

Очікується, що перемога Трампа спричинить ще більший тиск на найбільшу економіку Європи. За оцінками Німецького економічного інституту (IW), нова торговельна війна може коштувати Німеччині 180 мільярдів євро за чотири роки перебування Трампа на посаді.