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Ракурс
В Житомирской области ввели аварийные отключения света из-за ночной атаки россиян

В Житомирской области ввели аварийные отключения света из-за ночной атаки россиян

7 ноя 2024, 11:00
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На Житомирщині ввели аварійні відключення світла через нічну атаку рф на критичну інфраструктуру.


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Про це повідомили у «Житомиробленерго».

Наразі в Коростенському, Житомирському і Звягельському районах діють аварійні відключення світла. Усі служби в регіоні працюють, щоб усунути наслідки російської атаки.

Источник: Ракурс


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