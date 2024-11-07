В Житомирской области ввели аварийные отключения света из-за ночной атаки россиян

https://racurs.ua/n200979-v-jitomirskoy-oblasti-vveli-avariynye-otklucheniya-sveta-iz-za-nochnoy-ataki-rossiyan.html

Ракурс

На Житомирщині ввели аварійні відключення світла через нічну атаку рф на критичну інфраструктуру.

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Про це повідомили у «Житомиробленерго».

Наразі в Коростенському, Житомирському і Звягельському районах діють аварійні відключення світла. Усі служби в регіоні працюють, щоб усунути наслідки російської атаки.