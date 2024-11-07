Чиновницу Центральной МСЭК поймали на 2 тыс. дол. взятки

https://racurs.ua/n200983-chinovnicu-centralnoy-msek-poymali-na-2-tys-dol-vzyatki.html

Ракурс

Посадовицю Центральної МСЕК затримано під час одержання 2000 дол. хабара.

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За даними Офісу гепрокурора, заступниця головного лікаря за ці гроші обіцяла сприяти військовозобов’язаному громадянину в отриманні ІІ групи інвалідності. Це надавало б підстави для зняття його з військового обліку. Вона переконувала чоловіка, що вже не вперше вирішувала подібні «питання» і знає як це зробити.

Правоохоронці затримали посадовицю у порядку ст. 208 КПК під час отримання грошей.

Під час обшуків у неї вилучили майже 20 тис. дол., документи щодо оформлення інвалідності, медичну документацію, особові справи та інші докази злочинної діяльності.