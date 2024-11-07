Тиктокерша получила подозрение за скандальное видео с Киевского вокзала - восхваляла удары рф

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За матеріалами СБУ і Національної поліції підозру у виправдовуванні збройної агресії рф отримала тіктокерка, яка 7 жовтня цього року зняла провокативний стрім на території залізничного вокзалу у Києві.

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У своєму відео, знятому під час повітряної тривоги, фігурантка заявила, що, обстрілюючи мирні міста України, «росіяни дають відпір українцям». Крім того, вона глузувала над громадянами нашої держави, які спускаються в укриття.

Співробітники СБУ та Нацполіції викрили її по гарячих слідах одразу після публікації відео.

Зараз, після проведення незалежних експертиз, які підтвердили склад злочину у висловлюваннях фігурантки, слідчі СБУ повідомили їй про підозру за чч. 2, 3 ст. 436−2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників, вчинені повторно).

За матеріалами справи, це провокативне відео опублікувала 23-річна мешканка Макіївки Донецької області, яка кілька місяців тому переїхала в Київ.

Акаунт у ТікТоку вона використовувала для героїзації окупантів, у тому числі бойовиків російської приватної військової компанії «Вагнера».

Також зловмисниця публічно заперечувала воєнні злочини рашистів під час тимчасової окупації Київської області. Відео фігурантки вмить підхопили російські пропагандисти для подальшого «розгону» через кремлівські медіа.

При обшуках у затриманої вилучено мобільний телефон із доказами її підривної діяльності на користь рф. Зловмисниці загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.